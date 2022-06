Steam spúšťa letný výpredaj

Nejedna kreditná karta "zaplače".

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom a občasným vývojom hier - Valve, spúšťa obľúbený letný výpredaj. Takže ak ste si robili zálusk na niektoré hry, je pravdepodobné, že si ju budete môcť kúpiť v zníženej cene. Vo výpredaji má byť takmer tisíc titulov a akcia má trvať až dva týždne. Termín ukončenia výpredajov má byť 7. júl 2022. Medzi zľavnenými hrami sa nachádza napríklad novinka Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, ktorú si môžete kúpiť v akcii za 22,49 eur.

V prípade, že si chcete potrápiť mozgové závity, tak za cenu 1,63 eur na vás čaká hra Portal 2. Medzi ďalšími zľavnenými hrami s nachádza napríklad VR hra Half-Life: Alyx, ale aj Ghostwire: Tokyo a Red Dead Redemption II, ktoré si môžete pridať do knižnice za polovičnú cenu. Ak čakáte na herné klasiky, tak napríklad Divinity: Original Sin II, Ghostrunner, Hitman III, či Mafia: Definitive Edition si môžete kúpiť so 60 percentnou zľavou.

Dobrou správou je, že obchod Steam dáva aj hru zadarmo s názvom: Tell me why, ale musíte si ju pridať do knižnice do 1. júla.

Zdroj: Techspot, Steam,