Steam oslavuje 20 rokov

Populárna herná platforma je tu už s nami dve dekády.

Vo svete herných konzol existuje hneď niekoľko úspešných hráčov, ktorí sa bijú o priazeň hráčov a medzi najznámejšie patria Microsoft Xbox a Sony PlayStation. Na PC platforme to je iné, samozrejme aj tu existuje konkurencia, ale tej patria skôr takmer bezvýznamné percentá. Dalo by sa povedať, že jediným kráľom tu je spoločnosť Valve so svojou platformou Steam, ktorý je tu už dve dekády. Za ten čas si tento herný klient prešiel poriadnym vývojom. Spočiatku v podstate išlo o službu-združujúce herné servery pod "jednou strechou". Samozrejme, firma v rámci klienta dodávala aj aktualizácie pre svoje hry a snažila sa brániť podvodníkom podvádzať v hrách, ako napríklad v Counter Strike. To bol asi aj najväčší dôvod, prečo hráči začali používať tohto klienta, lebo zjednodušoval komunikáciu medzi hráčmi.

So vznikom klienta sa objavili aj názory, že spoločnosť Valve chce silne presadzovať DRM hranie. To by sa dalo do určitej miery považovať za správny predpoklad. V čase vydania hry Half-Life 2 sa síce hra predávala na DVD nosiči, ale k svojmu spusteniu potrebovala aj pripojenie na internet a hlavne použitie platformy Steam. Táto praktika spoločnosti si vyslúžila veľkú vlnu kritiky, ale zvykli sme si a hráči postupom času začali nakupovať nové hry práve cez túto platformu. Hráči vďaka jeho používaniu získali postupom času možnosť zálohovať svoj postup v hrách na cloud, ale aj možnosť používať obsah vytvorený hráčmi pre rôzny hry a podobne. Časom spoločnosť Valve prišla so svojou prenosnou hernou konzolou - Steam Deck, bežiaca na upravenom linuxovom systéme - SteamOS.

Zdroj: Engadget,