Steam má byť onedlho dostupný na Chromebookoch

Majitelia vybraných chromebookov si budú môcť zahrať hry z hernej platformy Steam.

Herná platforma Steam má prísť na ultraľahké Chromebooky, bohužiaľ nie všetci majitelia týchto zariadení si budú môcť zahrať hry. V súčasnosti má totiž prebiehať uzavreté testovanie vo fáze alfa na vybraných notebookoch. Bohužiaľ, veľa podrobností nie je známych, hoci webovému portálu 9to5Google sa podarilo zistiť aspoň približné informácie, na ktorých Chromebookoch bude možné hrať hry.

Podľa úniku informácií by malo testovanie prebiehať na týchto zariadeniach - HP's Pro c640 G2, Acer Chromebook, vrátane modelu Spin 713, ASUS Chromebook CX9 a Flip CX5 a zatiaľ neznámy model od spoločnosti Lenovo. Dá sa predpokladať, že základné Chromebooky sa podpory hernej platformy Steam nedočkajú. Minimálnymi požiadavkami pre správne fungovanie by mal byť procesor Intel i5 jedenástej generácie a 7 GB RAM. To sa dá vzhľadom na náročnosť niektorých hier považovať za logický krok.

Sú aj náznaky, že by sa podpora mohla rozšíriť aj ďalšie Chromebooky.

