Steam a Epic Games Store by mohli byť súčasťou nového obchodu s aplikáciami systému Windows 11

Prekvapivou zmenou postoja spoločnosti Microsoft k politike systému Windows 11 je oveľa otvorenejší prístup k jeho obchodu s aplikáciami, čo by mohlo znamenať, že v budúcnosti v Microsoft Store uvidíme aj obsah z obchodov Steam a Epic Games Store.

Pred niekoľkými dňami spoločnosť Microsoft predstavila nový obchod s aplikáciami pre Windows 11, pre ktorý spoločnosť výrazne zmenila politiku, pokiaľ ide o to, aké aplikácie je možné v obchode Microsoft zverejňovať. Vývojárom bude umožnené využívať platobné služby tretích strán bez nutnosti odovzdania provízie spoločnosti Microsoft. Microsoft tiež integroval do nového obchodu Microsoft Store obchod Amazon App Store, ktorým umožňuje inštaláciu Android aplikácií do systému Windows 11.

Panos Panay navyše v rozhovore pre portál The Verge uviedol, že spoločnosť by v Microsoft Store privítala aj ďalšie obchody s aplikáciami, vrátane obchodov Steam a Epic Game Store. „Windows tieto obchody už v mnohých ohľadoch hostí a ak ich môžeme hosťovať cez Microsoft Store, tak samozrejme,“ povedal Panay. „Určite to znamená, že keď ostatní chcú prísť do obchodu, sú veľmi vítaní. V skutočnosti sú podporovaní, a to je dôvod, prečo budujeme niektoré z týchto politík.“

Obchody Steam a Epic Games Store sa počas posledných rokov stali veľmi populárne a Panay by rád videl budúcnosť, v ktorej nájdeme všetky aplikácie a hry na jednom mieste. „Naozaj chcem túto skúsenosť, keď idete do obchodu, napíšete aplikáciu a získate aplikáciu, ktorú chcete.“

Podobne ako pri integrácii obchodu pre Android aplikácie spoločnosti Amazon, aj ďalšie obchody s aplikáciami budú mať príležitosť predstaviť svoj obsah v obchode Microsoft Store systému Windows 11, vrátane obchodov Steam a Epic Games Store. To znamená, že hry budú naďalej hosťované v službe Steam, ale nájdete ich aj prostredníctvom funkcie vyhľadávania v obchode Microsoft Store. Zatiaľ však neexistujú žiadne informácie o tom, či majú spoločnosti Steam a Epic Games záujem o takúto integráciu.

Zdroje: The Verge