Štáty v USA budú žalovať Facebook kvôli zneužívaniu jeho vplyvu

Viacero štátov v USA, vedené New Yorkom, vyšetruje známu spoločnosť Facebook Inc. pre údajné porušenie protimonopolných zákonov a plánujú podať budúci týždeň žalobu. Pre Reuters to potvrdilo viacero zdrojov.

Má sa pripojiť až 40 štátov, Facebook odmietol situáciu komentovať. Nie je presne známe, čo štáty plánujú zahrnúť do sťažnosti, časté obvinenie je napríklad, že sa Facebook strategicky, dlhodobo snaží o nákup menších potenciálne konkurenčných spoločností.

Facebook takto odkúpil spoločnosť Instagram už v roku 2012 a WhatsApp o dva roky neskôr. Pri svedectve tvrdil CEO spoločnosti, Mark Zuckerberg, že spoločnosť má mnoho konkurentov a kontroverznú kúpu spomenutých spoločností Instagram a WhatsApp obhajoval tým, že práve kúpou im Facebook pomohol expandovať od firiem s malým dosahom na také akými sú dnes, teda s veľkým, relevantným vplyvom.

Išlo by tento rok v USA o druhý takýto prípad proti veľkej technologickej spoločnosti. V októbri ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických žalovalo Alphabet Inc., holdingovú spoločnosť kam spadá aj Google. Išlo o rovnaké podozrenie zo zneužívania monopolného postavenia pri boji s konkurenciou.

