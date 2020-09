Štát má za sebou najväčší únik dát svojich obyvateľov vo svojej histórii. Unikli testy a osobné údaje pacientov testovaných na COVID-19.

Peter Sooky z bezpečnostnej IT spoločnosti NETHEMBA napísal a zverejnil na webe blog, kde popisuje kritickú zraniteľnosť v aplikácii „Moje eZdravie“. Z tejto aplikácie bolo možné vytiahnuť a uložiť databázu všetkých pacientov testovaných na COVID-19.

Osobne informácie sa údajne podarilo získať až o 390 000 pacientoch, pričom sami analytici stiahli údaje o viac než 130 000 pacientoch a z toho až 1600 pozitívnych. Medzi údaje, ktoré bolo možné získať je samozrejme okrem mena a priezviska aj rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, mobilné číslo, miesto pobytu a klinické príznaky. To však nie je všetko, patrí tu aj dátum odberu či laboratórium, lekár, číslo protokolu, druh testu a samotný výsledok. Skrátka, je to smutná vizitka aktuálneho stavu nášho IT systému.

Za problém vďačíme voľne dostupnému API pre indexovanie prehliadačom a umožnenie neautorizovaného prístupu k volaniam API. Dáta boli uložené v nešifrovanej podobe, ako „plaintext“.

Na všetko stačil jednoduchý skript:

#!/bin/bash

for (( i=8966; i < 391000; i++ )); do

wget https://mojeezdravie.nczisk.sk/api/cntnt.dnld.php/$i

done

Zdroj: blog Nethemba