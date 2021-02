Startup Aurora chce spolu so spoločnosťami Toyota a Denso vytvoriť autonómnu taxislužbu

Americký startup Aurora zameraný na autonómne technológie ohlásil dlhodobú, globálnu a strategickú spoluprácu so spoločnosťami Toyota a Denso s cieľom vytvoriť a globálne nasadiť autonómne vozidlá do ride-hailingových sietí.

V rámci tejto novej spolupráce so spoločnosťami Toyota a Denso budú vyvíjať a testovať vozidlá bez vodiča vybavené technológiou Aurora Driver. Prvým takýmto vozidlom bude minivan Toyota Sienna. Do konca roku 2021 spoločnosti plánujú postaviť celú flotilu takýchto vozidiel a začať ich testovanie. Cieľom partnerstva je tiež spolu so spoločnosťou Toyota položiť základy pre hromadnú výrobu, uvedenie a podporu týchto vozidiel v ride-hailingových sieťach (vrátane siete Uber). Spoločnosť Denso bude dodávať kľúčové komponenty pre autonómne riadenie.

„Toyota má bezkonkurenčné technické znalosti, vodcovské schopnosti a schopnosť dodávať vysoko kvalitné, cenovo dostupné a spoľahlivé vozidlá,“ povedal Chris Urmson, generálny riaditeľ spoločnosti Aurora. „Sú tiež preferovanou značkou vozidiel na prepravu pasažierov v ride-hailingových sieťach, takže sme nadšení a je nám cťou spolupracovať s nimi pri odblokovaní služieb autonómnej mobility technológiou Aurora Driver. Náš vývoj na diaľničnej jazde pre podporenie nášho prvého komerčného produktu, autonómneho nákladného vozidla, bude tiež kritický pre bezpečný presun ľudí, pretože značná časť ride-sharingových rezervácií dnes vyžaduje schopnosť jazdiť rýchlosťou viac ako 50 míľ za hodinu.“

„Toyota sa zameriava na vytváranie a realizáciu mobility pre všetkých zameraním na technológiu, ktorá bude ľudí bezpečne a zodpovedne presúvať, čo je vízia, ktorú s nami Aurora zdieľa,“ dodal Keiji Yamamoto, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Toyota a prezident spoločnosti Connected Company. „Spojením našich odborných znalostí a skúseností v oblasti riadiacich systémov vozidiel, sériovej výroby, technológie Connected Car a našich pokrokových bezpečnostných podporných systémov s špičkový prístup k autonómnej technológii spoločnosti Aurora sa snažíme komercializovať a dodávať bezpečné, vysoko kvalitné a dostupné autonómne ride-sharingové vozidlá a služby.“

Ešte v decembri 2020 Aurora oznámila akvizíciu autonómnej taxi dopravy spoločnosti Uber (Uber Advanced Technologies Group).

Prečítajte si tiež: Spoločnosť Cruise testuje plne autonómne vozidlá v San Franciscu

Zdroje: Aurora