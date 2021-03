Starnúce hviezdy ako nová forma meradla?

Starnúce hviezdy môžu poskytnúť nový kozmologický meter.

Vedci doteraz nevedia presne určiť rýchlosť rozpínania vesmíru, no pomôcť by mohla v tomto prípade nová metóda nazvaná J-region Asymptotic Giant Branch (J-Asymptonická vetva oblasti), skrátene JAGB. Nová technika by mala umožniť astronómom nezávisle merať rýchlosť rozpínania vesmíru. Stojí za ňou astrofyzička Abigail Lee, ktorá je postgraduálnou študentkou na Univerzite v Chicagu. Existuje len málo metód merania rýchlosti rozpínania vesmíru a všetky metódy majú od seba určité odchýlky. Vďaka tomu sa nedá presne stanoviť rýchlosť, akou sa vesmír rozpína. Astrofyzička pracujúca na tejto metóde, si od toho sľubuje skoré rozlúštenie tejto kozmologickej záhady.

Ďalšími metódami merania rýchlosti rozpínania vesmíru sú Hubblova metóda a metóda merania mikrovlnného žiarenia. Medzi týmito metódami nastáva rozpor, pretože vedci z nich dostávajú rozdielne výsledky a tu nastupuje nová metóda JAGB, ktorá by mala preklenúť tento priepastný rozdiel. Nová metóda sa zameriava na určitý typ hviezd, ktoré obsahujú uhlík, presnejšie ide o starnúcich obrov. Uhlík v ich atmosfére dáva týmto hviezdam typický jas a farbu, vďaka čomu sú aj ľahko identifikovateľné naprieč galaxiami. To z nich robí "štandardné sviečky", nakoľko pozorovanie zdanlivej jasnosti závisí od vzdialenosti pozorovateľa a od vnútornej jasnosti hviezdy. Vďaka tomu, že astronómovia poznajú túto jasnosť, vedia odvodiť jej vzdialenosť. Keďže je táto metóda nová, astronómovia ju v súčasnosti podrobujú testovaniu. Chcú tým zistiť jej presnosť a schopnosť konkurovať už zaužívaným metódam.

Zdroj: Phys.org,