Staré bane by mohli napájať celú planétu

Vedci navrhujú využiť staré bane ako gravitačné batérie.

Naša ľudská civilizácia spotrebováva enormné množstvo elektrickej energie, ale niekedy sa jej podarí vyrobiť viac, než je potrebné. Taká energia býva nevyužitá. Niektorí vedci a spoločnosti sa snažia nájsť najvhodnejší spôsob, ako takú energiu uskladniť na neskoršie využitie. Jedným z takých úložísk môžu byť aj takzvané "gravitačné batérie". Tie by mali byť v uchovávaní elektrickej energie efektívnejšie, než klasické batérie, kde sa vyrobená energia postupne stráca. Niektorí vedci preto navrhujú využiť ako "skladisko" vyrobenej prebytočnej elektrickej energie práve gravitačné batérie. Ich výroba je totiž relatívne lacná.

Výskumníci v rámci štúdie IIASA odporúčajú použiť na "výrobu" týchto batérií staré a nevyužité bane, ktorých sú po svete milióny. Vďaka tomu by mohli byť schopné napájať celú planétu a dodatočne pokryť obdobia zvýšenej spotreby. Prerobenie týchto baní nemá byť ani finančne náročné a zároveň tieto objekty sú aj pripojené do elektrickej siete. Podľa vedcov sa investícia pohybuje v rozmedzí 1 až 10 dolárov za kilowatthodinu (približne 0,92 - 9,24 eur) a 2000 dolárov (približne 1 849 eur) za kilowatt výkonovej kapacity. To by mohlo vytvoriť globálny potenciál 7 až 70 terawatt hodín.

Podľa Medzinárodnej energetickej asociácie dosiahla spotreba elektrickej energie za rok 2020 hodnotu 24 901,4 terawatt hodín. To predstavuje približne 68 terawatt hodín za deň. Zároveň podľa vedcov by prerobenie baní na gravitačné batérie mohlo pomôcť zachovať pracovné miesta baníkov.

Zdroj: Techspot,