Star Trek: Strange New Worlds sa predstavuje prvou upútavkou

V pripravovanom seriáli uvidíme príbehy posádky USS Enterprise, predtým než na ňu nastúpil Kirk.

Kapitánovi Christopherovi Pikeovi (Anson Mount) bolo doteraz venované málo pozornosti napriek tomu, že išlo o jedného z kapitánov ikonickej hviezdnej lode USS Enterprise NCC - 1701. O niekoľko rokov na nej začal pôsobiť kapitán Kirk. Keďže je známe, ako dopadol kapitán Pike, tak sa tvorcovia seriálov Star Trek venovali krátko tejto epizóde hviezdnej lode a o jeho živote predtým sa vie teda veľmi málo. Postava Pikea sa objavovala ako epizodická postava, ktorá skončila na invalidnom vozíku a mohla sa dorozumievať len pomocou pípania. K úrazu malo prísť počas záchrany študentov Akadémie.

Fanúšikom seriálu Star Trek: Discovery sa podarilo vydobiť si odnož, kde budeme sledovať osudy posádky vesmírnej lode Enterprise. Seriál by mal nadväzovať na pôvodné seriály, akými sú: The Next Generation, The Original Series a Voyager. Môžeme sa tešiť na skúmanie nových svetov a pravdepodobne by to malo znamenať - čo diel, to jeden príbeh. Zrejme teda nepôjde o žiadne epizodické pokračovanie, ako v nových seriáloch Dicovery a Picard. Takže nás čaká objavovanie neznámych mimozemských rás a svetov.

Okrem Ansona Mounta uvidíme v seriáli Rebeccu Romjin, ako Number One, ale aj Ethana Pecka ako Spocka. Uhuru bude hrať Celia Rose Gooding a doktorku M'Benga si zahrá Babs Olusanmokun.

