Star Trek: Infinite dostalo dátum vydania

Fanúšikovia sci-fi seriálu sa môžu tešiť na novú hru z tohto prostredia.

Značka Star Trek si od svojho vzniku prešla dlhou cestou a postupne si získala čo raz väčší počet fanúšikov. To platí aj o hernom svete. Aktuálne si hráči môžu zahrať napríklad Star Trek: Fleet Command na smartfónoch, alebo Star Trek: Online na svojich počítačoch. Teraz sa fanúšikovia môžu tešiť na novinku z tohto sci-fi sveta. Tou je Star Trek: Infinite a pôjde o RTS žáner. V hre budú 4 hratelné frakcie: Spojená federácia planét, Romulanské impérium, Klingonská ríša a Cardassianská únia. Dej hry bude zasadený do desaťročia predtým, ako sa začal seriál Star Trek: The Next Generation.

Hru si môžete predobjednať na hernej platforme Steam za sumu 29,99 eur za základnú verziu. Môžete si kúpiť aj špeciálnu Deluxe verziu za 39,33 eur. Tá naviac obsahuje Art Book pozostávajúci zo 70 strán a stiahnuteľný soundtrack, ktorý je oproti klasickej verzii rozšírený o ďalšie skladby. Ochudobnený nebudú ani hráči, ktorí si predobjednajú klasickú verziu, lebo spoločne s Deluxe verziou zdieľa tieto bonusy - Uniformy členov posádok - U.S.S. Cerritos z triedy vesmírnych lodí California. Pre fanúšikov Klingonskej ríše je pripravený hlasový balíček nahovorený touto rečou. Vydanie hry he plánované na 12. októbra 2023.

Zdroj: Neowin,