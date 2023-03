Star Trek: Discovery končí piatou sériou

Seriál, ktorý odštartoval pokračovania Star Treku, končí už budúci rok.

Značka Star Trek dostala v roku 2017 šancu na pokračovanie, ktoré nezačalo novou loďou Enterprise, ale Discovery. Seriál priniesol dej odohrávajúci sa niekoľko rokov pred The Original Series (TOS) s Kirkom. Vďaka Star Trek: Discovery sme mohli vidieť "nových" Klingonov, ktorí boli prijatí s rozpakmi. Fanúšikovia si tak isto museli zvykať na nový štýl rozprávania príbehu, pretože bol viac previazaný a menej epizodický, ako v prípade starších sérií. Okrem iného seriál priniesol v kapitánskom sedle prvú ženu tmavej pleti, ale aj veľkú orientáciu na LGBTQIA+.

Napriek fanúšikmi vlažne prijatému novému seriálu, objavilo sa aj pár svetlých chvíľ. Vďaka Discovery vznikol spin-off Strange New Worlds s kapitánom vesmírnej lode Enterprise - Christpherom Pikeom, ktorý bude mať onedlho druhú sériu. Zároveň sa už dlhšiu dobu sa hovorí o vzniku seriálu zameraného na "Sekciu 31" s imperátorkou - Philippou Georgiou . Seriál by nám mal bližšie ukázať prácu tajnej služby Hviezdnej flotily. Vďaka prvotnému úspechu Star Trek: Discovery vznikli aj dva animované seriáli. Prvý je orientovaný hlavne na detského diváka s podtitulom Prodigy, kým druhý sa odohráva tesne po udalostiach The Next Generation, Voyager a Deep Space Nine - Lower Decks.

V súčasnosti môžu predplatitelia SkyShowtime sledovať už tretiu sériu Star Trek: Picard, ktorý sa odohráva po udalostiach The Next Generation a Nemesis.

