Stane sa z Elona Muska bankár?

Po Twitteri možno bude Musk vlastniť aj banku.

Minulý týždeň v piatok (10. marca 2023) americké úrady zatvorili Silicon Valley Bank (SVB), ktorej boli zároveň zabavené aj všetky aktíva. Jedná sa o jeden z najväčších krachov retailovej banky od roku 2008. To samozrejme vyvolalo obavy v bankovom sektore, ale aj mimo neho. Miliardy dolárov v podstate ostalo uviaznutých vo "vzduchoprázdne" a firmy aj investori sa k svojim financiám nedokážu dostať. V celom tomto chaose sa začína zviditeľňovať jedna osoba, ktorou je Elon Musk, ktorý má prejavovať záujem o kúpu tejto skrachovanej banky.

Musk túto úvahu zverejnil na svojej sociálnej sieti Twitter, pričom na túto tému zverejnil len niekoľko slov "I’m open to the idea" (Som otvorený tejto myšlienke). To samozrejme pod príspevkom rozpútalo vášnivú debatu. Niektorí používatelia priamo nabádali Muska, aby túto banku kúpil, iní sa ho snažili odhovárať. Napríklad jeden používateľ vyzýva Muska ku kúpe so slovami "Vo Vašom ekosystéme Vám jednoducho chýba banka", no ďalší používateľ vidí kúpu banky, ako možnosť "zabaviť Muska ďalšou aktivitou, lebo má toho málo na robote".

Akcie SVB klesli o 60 percent počas minulého týždňa, čo regulátorov prinútilo zavrieť banku. Banka zároveň oznámila, že bola nútená predať časť svojich akcií pre nedostatok financií. K 9. marcu 2023 mala SVB negatívny hotovostný zostatok vo výške 958 miliónov dolárov (približne 894 398 380 eur). Zároveň sa dá predpokladať, že toto nebude jediný krach banky na americkom trhu.

Zdroj: Gizchina,