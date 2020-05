SR-72 poletí rýchlosťou MACH 6

Lockheed Martin sa nedávno opäť svetu pripomenul lietadlom, ktoré má nahradiť legendárny stroj SR-71. 59 ročné lietadlo, ktoré dokázalo letieť rýchlosťou MACH 3 bude nahradené novým, so schopnosťou letieť rýchlosťou až MACH 6 (po dobu niekoľkých minút).

SR-71 drží rekord, keď dokázal udržateľne letieť rýchlosťou 3379.622 km/h. Od roku 1998 SR-71 už nie je v službách Americkej armády.

Lockheed Martin sa však doteraz nepodarilo prísť s nástupcom a stále bojuje s problémom ako prekonať MACH 5. Prvý demonštračný let je očakávaný v roku 2023, do služby by mal byť zaradený v roku 2030.

SR-72 by mal mať dva motory - turbínové motory by mali dokázať dostať SR-72 na rýchlosť MACH 3, ramjet motor zase na rýchlosť 6 MACH.

