Spyware Pegasus vyčíňa v mexickej vláde

Objavujú sa dohady, že za špehovaním je mexická armáda.

Za spywareom Pegagus stojí izraelská spoločnosť - NSO Group. Tento program bol vytvorený pre účely špehovania rôznych osôb. Softvér bol nie raz zneužitý aj na sledovanie spojencov, nie len "nepriateľov" štátu. Dalo by sa povedať, že výnimku by malo tvoriť Mexiko, kde mal byť tento spyware zneužitý armádou na sledovanie ľudí blízkych prezidentovi. Presnejšie mal byť Pegasom odpočúvaný námestník ministra pre ľudské práva - Alejandro Encinas, ktorý má byť zároveň blízkym spolupracovníkom prezidenta - Andrésa Manuela Lópeza Obradora.

Napriek tomu neexistujú žiadne priame dôkazy, že by za odpočúvaním mala byť armáda. Napriek tomu majú existovať indície, ktoré by mali toto tvrdenie podporovať. Encias mal byť totiž sledovaný armádou, z dôvodu údajného vyšetrovania zneužitia moci obrannou zložkou Mexika v roku 2018, ale aj záhadného zmiznutia 43 študentov v Iguale (2014). Objaviť spyware sa podarilo kanadskému výskumnému tímu so sídlom v Toronte - Citizen Lab. Podľa The Times bol Enciasov smartfón kompromitovaný viac ako raz.

Správy týkajúce sa spywareu Pegasus odmietol komentovať Enacias, mexické ministerstvo obrany a Citizen Lab. Spoločnosť NSO Group uviedla, že skúma všetky obvinenia a zvažuje ukončenie spolupráce v prípade, ak bol ich program zneužitý.

