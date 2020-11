Spotify testuje funkciu Príbehy

Spotify po vzore sociálnych sietí ako Facebook a Instagram taktiež testuje funkciu Príbehov resp. Stories. Podobnú funkcionalitu nedávno pridal aj Twitter. V Spotify sa však správa odlišne ako je zvykom.

Spotify je jedna z najpopulárnejších aplikácií na streamovanie hudby a disponuje veľkým množstvom interpretov a albumov z rôznych žánrov. Momentálne sa vývojári rozhodli svoju aplikáciu obohatiť o funkciu Stories.

Objavil ju a zverejnil na Twitteri používateľ TmarTn. Nahral a zverejnil vo svojom príspevku aj ukážku. Po otvorení rovnakého playlistu s názvom Christmas Hits som príbehy v iOS aplikácii Spotify našiel taktiež. V desktopovej aplikácii chýbajú, zatiaľ teda pravdepodobne fungujú len na mobilných verziách. Správajú sa odlišne ako je zvykom pri iných sociálnych sieťach, príbehy bežný užívatelia zatiaľ nemôžu pridávať a obsah nemizne ani po 24 hodinách. Pravdepodobne pôjde len o krátke video-odkazy od interpretov ponúkané pri spustení playlistov.

Spotify has stories now....



S P O T I F Y



This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx