Spoločnosti General Motors a Lockheed Martin vytvoria lunárny rover pre návrat agentúry NASA na Mesiac

Spoločnosti Lockheed Martin a General Motors (GM) sa spojili s cieľom navrhnúť budúcu generáciu lunárnych roverov schopných prepravovať astronautov na väčšie vzdialenosti po mesačnom povrchu. Na rozdiel od roverov misií Apollo, ktoré dokázali precestovať iba štyri míle od miesta pristátia, rovery od spoločností Lockheed Martin a General Motors by mali ísť ešte ďalej a umožniť tak astronautom preskúmať väčšiu časť povrchu Mesiaca ako kedykoľvek predtým.

Autonómne systémy roverov umožnia vozidlám pracovať s ľuďmi na palube aj bez nich a pripravia pôdu pre budúce ľudské misie, prevoz nákladu a lepšie vedecké využitie. „Tieto koncepcie roverov novej generácie dramaticky rozšíria rozsah prieskumu astronautov, pretože budú vykonávať vysoko prioritné vedecké výskumy na Mesiaci, čo v konečnom dôsledku ovplyvní pochopenie ľudstva o našom mieste v slnečnej sústave,“ uviedol Rick Ambrose, výkonný viceprezident spoločnosti Lockheed Martin Space.

„Už desaťročia vedieme misie k iným planetárnym telesám a vyrábame kozmické lode, ktoré dokážu prežiť prostredie s vysokou radiáciou, nízkymi teplotami, a pritom byť veľmi ľahké a veľmi spoľahlivé,“ uviedol Kirk Shireman, viceprezident divízie Lunar Exploration Campaigns spoločnosti Lockheed Martin. „To je to, na čo sa špecializujeme, a sme viac ako schopní splniť a prekonať túto výzvu pre agentúru NASA.“

Aliancia spoločností Lockheed Martin a General Motors spája inovácie oboch spoločností. Spoločnosť Lockheed Martin prináša do spolupráce svoje skúsenosti s navrhovaním kozmických vozidiel a svoju históriu so spoluprácou s NASA, zatiaľ čo spoločnosť General Motors prináša desaťročia skúseností s navrhovaním vozidiel pre prostredie ciest i terénov, technológie na batériový elektrický pohon a kľúčové pohonné a autonómne systémy.

„Medzi našimi dvoma spoločnosťami existuje veľká synergia - navzájom sa dobre dopĺňame,“ uviedol Jeff Ryder, viceprezident divízie Growth & Strategy spoločnosti GM Defense. „Dizajn lunárneho roveru pre extrémne terénne prostredie má veľa podobností s našimi taktickými vojenskými vozidlami na strane spoločnosti GM Defense.“

„Spoločnosť General Motors sa do histórie zapísala použitím pokrokových technológií a projektovania na podporu vozidla Lunar Rover Vehicle, ktoré astronauti misie Apollo 15 riadili na Mesiaci,“ uviedol Alan Wexler, senior viceprezident divízie Innovation and Growth spoločnosti General Motors. „V spolupráci so spoločnosťou Lockheed Martin a ich odbornými znalosťami v oblasti kozmického priestoru plánujeme opäť robiť podporu americkým astronautom na Mesiaci.“

Zdroje: Lockheed Martin, General Motors