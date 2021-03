Spoločnosť Virgin Galactic predstavila raketoplán VSS Imagine generácie SpaceShip III

Spoločnosť Virgin Galactic predstavila novú generáciu vozidla určeného na prepravu turistov do vesmíru. Prvý raketoplán tejto generácie sa volá VSS Imagine a do vzduchu by mal vzlietnuť v polovici tohto roka.

Prvým raketoplánom tretej generácie SpaceShip III vo flotile je VSS Imagine. Ten je skonštruovaný z extrémne reflektívneho materiálu. Spoločnosť Virgin Galactic tvrdí, že je tento materiál použitý z dôvodu tepelnej ochrany.

Zvonku VSS Imagine vyzerá veľmi podobne ako predchádzajúce návrhy raketoplánov spoločnosti. Do vzduchu ho stále vynesie väčšie lietadlo a VSS Imagine sa uvoľní v určitej nadmorskej výške. Spoločnosť však tvrdí, že vďaka novému modulárnemu dizajnu sa bude raketoplán ľahšie udržiavať a teda bude môcť lietať častejšie. Spoločnosť dúfa, že nakoniec uskutoční 400 letov ročne z každého kozmodrómu.

„Vesmírne lode spoločnosti Virgin Galactic sú špeciálne postavené tak, aby poskytovali novú, transformujúcu perspektívu tisícom ľudí, ktorí čoskoro budú môcť zažiť zázrak vesmíru na vlastnej koži,“ uviedol Richard Branson, zakladateľ spoločnosti Virgin Galactic. „Ako vozidlo tretej triedy SpaceShip III, raketoplán Imagine nie je len krásny na pohľad, ale predstavuje rastúcu flotilu raketoplánov spoločnosti Virgin Galactic. Všetky veľké úspechy, výtvory a zmeny začínajú nápadom. Dúfame, že sa všetci, ktorí vycestujú do vesmíru, vrátia s novými perspektívami a novými nápadmi, ktoré prinesú na našu planétu pozitívnu zmenu.“

Virgin Galactic teraz začína výrobu druhého raketoplánu VSS Inspire generácie SpaceShip III do flotily. Pozemné testovanie raketoplánu VSS Imagine by sa malo začať už čoskoro, pričom jeho testovanie vzduchu bude zahájené približne v čase, kedy sa obnovia testovacie lety raketoplánu druhej generácie VSS Unity, ktorý je po neúspešnom lete v polovici decembra minulého roku odstavený na základni v Novom Mexiku. Obnovenie testovacích letov VSS Unity je zatiaľ naplánované na máj 2021.

Zdroje: Virgin Galactic