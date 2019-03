Spoločnosť Taxify sa premenovala na Bolt

Taxify, európska prepravná platforma mení svoj názov na Bolt a predstavuje nové logo. Nová značka sa bude počas nasledujúcich týždňov postupne prezentovať naprieč celosvetovým trhom.

Premenovanie prichádza ako ďalší prirodzený krok podporujúci širšiu víziu spoločnosti a obsahuje nové meno a logo. Táto zmena prináša identitu značky v súlade so širšou víziou spoločnosti v oblasti dopravy, ktorá sa už rozšírila zo zdieľanej jazdy autami a motorkami na zdieľanie kolobežiek. Nové meno "Bolt" znamená rýchly a ľahký pohyb - presne to, aká by mala byť skúsenosť s presúvaním sa v meste, či už autom, kolobežkou alebo verejnou dopravou.

Technologická spoločnosť založená v Estónsku dnes slúži 25 miliónom zákazníkov vo viac ako 30 krajinách sveta a stala sa lídrom v Európe a Afrike. Bola tiež prvou spoločnosťou, ktorá v jednej aplikácii priniesla zdieľanie jazdy a zdieľanie kolobežiek a v súčasnosti pracuje na rozšírení služby zdieľania kolobežiek v mnohých európskych mestách. Nová značka sa bude počas nasledujúcich týždňov postupne prezentovať naprieč celosvetovým trhom. Používatelia nebudú musieť vykonať žiadne kroky, pretože aplikácia sa aktualizuje automaticky.

Zdroj: Taxify