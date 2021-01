Spoločnosť SpaceX vyniesla na obežnú dráhu rekordný počet satelitov

Spoločnosť SpaceX vyniesla do vesmíru 143 satelitov, čím prekonala svetový rekord v najväčšom počte družíc vynesených na orbitu jednou raketou.

Raketa Falcon 9, ktorá už v minulosti bola súčasťou niekoľkých misií spoločnosti SpaceX, v pondelok z Floridy vyniesla do vesmíru až 143 rôznych satelitov v rámci misie programu SmallSat Rideshare Program spoločnosti SpaceX. Tým spoločnosť vytvorila nový rekord v počte satelitov vynesených do vesmíru jednou raketou.

Falcon 9 launches 143 spacecraft to orbit — the most ever deployed on a single mission — completing SpaceX’s first dedicated SmallSat Rideshare Program mission pic.twitter.com/CJSUvKWeb4