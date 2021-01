Spoločnosť SpaceX podala žalobu na texaskú ropnú spoločnosť

Spoločnosť SpaceX podala žalobu na spoločnosť Dallas Petroleum Group ohľadom 326-hektárového pozemku v Texase bohatého na zemný plyn.

Elon Musk sa presťahoval do Texasu po tom, čo uviedol, že Kalifornia má „príliš veľký vplyv“ na svet. Teraz sa zdá, že podnikateľ narazil na niektoré problémy aj vo svojom novom domove, súdny spor o to, kto vlastní 326 hektárov pôdy blízko objektu spoločnosti SpaceX.

Dcérska spoločnosť SpaceX, Lone Star Mineral Development LLC, podala žalobu, ktorá požaduje, aby sa spoločnosť Dallas Petroleum Group LLC vysťahovala z pozemku bohatého na metán. Žaloba tvrdí, že spoločnosť Dallas Petroleum Group neoprávnene vkročila na pozemok a nainštalovala zámok na vstupnú bránu, aby zabránil prístupu spoločnosti Lone Star Mineral Development.

Zdá sa však, že k problému došlo zo strany prenajímateľa. Spoločnosť Mesquite Energy Inc. prenajala pozemok spoločnosti SpaceX v júni 2020. Spoločnosť Dallas Petroleum Group však tvrdí, že má na prístup stále právo. Aj keď sa to môže javiť ako niečo, čo by prenajímateľ mohol objasniť, môže existovať niekoľko právnych medzier, ktoré je potrebné objasniť sudcom.

Môže trvať niekoľko mesiacov, kým dôjde k vydaniu rozhodnutia, a s prihliadnutím na to bude možno potrebné, aby obe spoločnosti uzavreli nejaký druh dohody, kým sa vynesie verdikt. To môže viesť k obmedzeniam pre obe spoločnosti, ale vzhľadom na veľkosť pozemku by predsa len mohlo existovať priateľské riešenie pre obe strany.

Pozemok a oblasť sú pre spoločnosť SpaceX jednoznačne dôležité, pretože jej pomôžu pri vysielaní pravidelných misií na obežnú dráhu. Okrem získania prenájmu tohto pozemku spoločnosť diskutovala aj o vykúpení niekoľkých domov v oblasti Boca Chica s cieľom vytvoriť vhodný priestor pre odpaly svojich rakiet do vesmíru.

Zdroje: RRC CASES, Bloomberg