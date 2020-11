Spoločnosť Sony sľubuje do konca roka viac konzolí PS5 po nečakanom dopyte.

Konzoly novej generácie od spoločností Microsoft a Sony patria medzi najvyhľadávanejšie darčeky tejto sviatočnej sezóny. Oba boli uvedené na trh začiatkom tohto mesiaca a následne sa bez mihnutia oka vypredali. Našťastie pre tých, ktorí hľadajú PS5, stále existuje nádej. Sony totiž uviedlo na svojom Twitter účte, že plánuje dodať predajcom väčší počet novej konzoly.

Hoci v tweete sa uvádza, že konzoly by mali byť naskladnené predajcom do konca roka. Je teda dosť možné do začiatku vianočných sviatkov ju nekúpite. Rovnaký problém sa ale týka aj druhého tábora - Microsoftu, ktorý má podobné problémy uspokojiť dopyt po ich hernej konzole Xbox Series X.

Zdroj: Techspot,