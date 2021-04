Spoločnosť Samsung predstavila nový notebook Galaxy Book Pro 360 2v1 s hrúbkou telefónu

Spoločnosť Samsung počas udalosti Galaxy Unpacked predstavila svoj najnovší notebook kategórie 2v1 s označením Galaxy Book Pro 360.

Spoločnosť Samsung tento notebook označila slovami „tenký ako telefón“, ktorými v skratke opísala hlavnú črtu svojho najnovšieho notebooku kategórie 2v1, keďže Galaxy Book Pro 360 je v najhrubšej časti hrubý iba 11.5mm.

Keďže je nový Samsung Galaxy Book Pro 260 notebook kategórie 2v1, je vybavený dotykovou obrazovkou a teda ho je možné použiť ako tablet so systémom Windows 10. Okrem toho je to jediný z nových modelov Galaxy Book, ktorý ponúka podporu pera S Pen. Pero S Pen je súčasťou balenia spolu so 65W USB-C nabíjačkou.

Galaxy Book Pro 360 je dostupný v dvoch veľkostiach s 13.3-palcovým a 15.6-palcovým displejom. Obe verzie majú Super AMOLED FullHD displeje a obsahujú procesor Intel Core i7-1165G7 s integrovanou grafikou Intel Iris Xe. Na výber je tiež veľkosť pamäte RAM, pričom je možné si vybrať medzi 8GB a 16GB LPDDR4x RAM. Z hľadiska úložiska si je možné zvoliť až 1TB NVMe SSD (15.6-palcová verzia) alebo 512GB NVMe SSD (13.3 palcová verzia). Notebook navyše obsahuje snímač odtlačkov prstov zabudovaný v tlačidle napájania, port Thunderbolt 4, 2 porty USB-C, 3.5 mm konektor pre slúchadlá a slot na microSD kartu. Galaxy Book Pro 360 sa tiež môže pochváliť zvukom od spoločností AKG a Dolby Atmos. 13-palcová verzia má tiež možnosť 5G pripojenia.

Samsung Galaxy Book Pro 360 sa bude predávať vo farebných prevedeniach Mystic Navy, Mystic Silver a Mystic Bronze. Základná cena je stanovená na 1 199 dolárov a notebook si obyvatelia USA môžu objednať už teraz na oficiálnom webe spoločnosti Samsung. Do priameho predaja by sa mal dostať 14. mája.

Zdroje: YouTube