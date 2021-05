Spoločnosť Pony.ai predstavila svoje nové autonómne taxi vozidlá s Luminar LIDAR technológiou

Startup Pony.ai zameraný na technológie autonómnych vozidiel, ktorý je podporovaný spoločnosťou Toyota, predstavil svoju novú snímaciu platformu vybavenú LIDAR technológiou vyvinutou americkou spoločnosťou Luminar Technologies.

Automobilový LIDAR používa rotujúce lasery na skenovanie 360-stupňového prostredia okolo automobilu. Odráža laserové impulzy od okolitých objektov a na výpočet vzdialeností a tvarov meria čas návratu odrazeného svetla.

Spoločnosť Pony.ai so sídlom v Kalifornii a výskumnými a vývojovými centrami v Silicon Valley, Pekingu, Šanghaji a Kantone medzitým tiež oznámila plány na nasadenie flotily svojich autonómnych vozidiel novej generácie do celého sveta do roku 2023. Tieto vozidlá by mali používať Iris LIDAR technológiu spoločnosti Luminar. Takéto zariadenie vysoké iba 10 centimetrov, čo predstavuje pomerne veľký veľkostný rozdiel oproti ostatným LIDAR senzorom na trhu.

Jason Wojack, hlavný viceprezident spoločnosti Luminar pre vývoj produktov, ocenil malú veľkosť modelu Iris LIDAR ako pomoc pri „znižovaní hranice medzi tým, čo je známe ako krásny dizajn spotrebného automobilu, a vzhľadom Robotaxi“. Senzor Iris LIDAR je podľa webovej stránky spoločnosti Luminar schopný detegovať objekty v okolí automobilu až do vzdialenosti asi 500 metrov.

Spoločnosť Pony.ai zatiaľ prevádzkuje svoje robotaxi služby v Číne (Kanton, Šanghaj a Peking) a v Kalifornii (Irvine a Fremont) s flotilou zloženou z viac ako 200 autonómnych vozidiel.

Zdroje: Luminar