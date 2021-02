Spoločnosť Nothing chystá novinku

Spoločnosť Nothing predstaví novinku už toto leto.

Nová spoločnosť bývalého zakladateľa spoločnosti OnePlus - Carl Pei, plánuje predstaviť nové bezdrôtové slúchadlá už toto leto. Zakladateľ sa zároveň vyjadril, že spoločnosť nemá v pláne vytvoriť prepojený ekosystém produktov. Nedávno spoločnosť oznámila aj dokončenie nového kola financovania, o ktoré sa postarala matka spoločnosti Google - Alphabet.

Nové slúchadlá by mali konkurovať veľkým technologickým spoločnostiam, akými sú Apple so svojimi Airpodmi, Samsungu s Earbudmi alebo Sony. Zároveň pôjde aj o konkurenciu pre Peiovu bývalú spoločnosť OnePlus, ktorá nedávno predstavila svoje bezdrôtové slúchadlá a to tesne predtým, ako opustil túto spoločnosť.

Pei len nedávno ohlásil vznik spoločnosti Nothing, ktorú charakterizuje ako londýnsku spoločnosť zaoberajúcu sa spotrebnou elektronikou. Vzhľadom na to, že Carl Pei pochádza z Číny, ide vcelku o úsmevný popis. Spoločnosť Nothing ale krátko po svojom oznámení pritiahla hneď niekoľko investorov, ako napríklad: spoluzakladateľa sociálnej siete Twitch - Kevina Lina, generálneho riaditeľa Redditu - Steva Huffmana, vynálezcu iPodu - Tonyho Fadella a YouTubera - Casey Neistata.

Ostáva sa len nechať prekvapiť, čím budú dané slúchadlá výnimočné, nakoľko trh ponúka veľký výber bezdrôtových slúchadiel, kde začínajú napríklad Xiaomi AirDost a končia pri Apple AirPods. Zároveň má spoločnosť Nothing počas tohto roka predstaviť, ďalšie zaujímavé produkty.

Zdroj: TheVerge,