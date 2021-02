Spoločnosť Neuralink by chcela začať s testami na ľuďoch už tento rok

Elon Musk odhalil, že spoločnosť Neuralink by mohla začať testovať implantáty mozgových čipov na ľuďoch už v tomto roku.

Cieľom spoločnosti Neuralink je implantovať do ľudského mozgu počítačové rozhranie, ktoré umožní dlhodobú liečbu neurologických ochorení ako demencia, Alzheimerova choroba a poranenia miechy. Zakladateľ spoločnosti Neuralink Elon Musk teraz odhalil prekvapivú aktualizáciu, keď verejne odpovedal na tweet od Hamoona Kamaiho, ktorý sa zaujímal o účasť na klinickej štúdii spoločnosti Neuralink.

„Neuralink pracuje mimoriadne tvrdo na zaistení bezpečnosti implantátu a je v úzkej komunikácii s FDA,“ odpovedal Musk. „Ak všetko pôjde dobre, možno by sme mohli urobiť prvé pokusy na ľuďoch ešte v tomto roku.“ Spoločnosť Neuralink odhalila svoj pokrok koncom augusta minulého roku, keď naživo vysielali aktivitu prasacieho mozgu po implantovaní (vtedy ešte drôtovej verzie) Neuralinku, pričom dokázali predpovedať jeho pohyb.

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year.