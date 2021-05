Spoločnosť Microsoft premenila smartfón Surface Duo na vreckovú hernú konzolu

Skladací smartfón Surface Duo nebol taký úspešný, ako si spoločnosť Microsoft predstavovala, ale s každou aktualizáciou sa predsa len vylepšuje. Teraz je po aktualizácii Android aplikácie Xbox Cloud Gaming (xCloud) možné používať tento smartfón ako Nintendo 3DS na hranie Xbox hier.

Spoločnosť Microsoft predstavila novú aktualizáciu aplikácie Xbox Cloud Gaming, ktorá zo zariadenia Surface Duo vďaka inteligentnej dotykovej obrazovke v podstate urobila ručnú hernú konzolu. Ak na zariadení spustíte niektoré tituly služby Xbox Cloud Gaming, môžu sa na druhej obrazovke zobraziť tlačidlá v štýle konzoly. Na ich hranie budete potrebovať predplatné Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft is turning its Surface Duo into a handheld Xbox today. The latest app update for Xbox Cloud Gaming (xCloud) let’s you use one screen for touch controls and the other for the game. It’s like a Nintendo 3DS with Xbox games. Details here: https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC