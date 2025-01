Spoločnosť Lenovo ohlásila masívne investície v Saudskej Arábii

Lenovo by vďaka tejto spolupráci mohlo obísť sankcie Spojených štátov amerických.

Spoločnosť Lenovo investuje 2 miliardy dolárov do výstavby továrne v Saudskej Arábii. Gigant v oblasti výpočtovej techniky, Lenovo Group, ohlásil plány na výstavbu rozsiahlej továrne na montáž osobných počítačov a serverov v Saudskej Arábii. Tento krok predstavuje významné rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti mimo územia Číny a zameriava sa na Blízky východ, ktorý zažíva dynamický technologický rozvoj. Projekt, ktorý podporuje investícia vo výške 2 miliárd dolárov od spoločnosti Alat, dcérskej spoločnosti saudskoarabského verejného investičného fondu, by mal byť spustený do prevádzky v roku 2026. Očakáva sa, že po spustení bude závod zamestnávať tisíce pracovníkov a ročne vyprodukuje milióny počítačov, čím sa zaradí medzi najväčšie high-tech zariadenia v regióne a významného hráča v globálnej výrobe počítačov.

Výstavba továrne predstavuje pre Lenovo strategickú príležitosť. Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Lenovo, Yuanqing Yanga, táto spolupráca a investícia poskytnú spoločnosti zdroje a finančnú flexibilitu na urýchlenie transformácie a rastu podnikania, s využitím rastovej dynamiky v Saudskej Arábii a širšom regióne Blízkeho východu a Afriky. Okrem posilnenia pozície na týchto trhoch, Lenovo plánuje zriadiť regionálne ústredie v Rijáde. Výroba serverov v Saudskej Arábii by mohla spoločnosti umožniť obísť americké obmedzenia na dodávky vysokovýkonného hardvéru pre umelú inteligenciu a high-performance computing (HPC) do Číny a zároveň diverzifikovať svoje výrobné kapacity mimo Ázie. Spoločnosť neplánuje len montáž, ale aj zriadenie miestnych výskumných a vývojových centier, s cieľom prispôsobiť produkty potrebám regionálneho trhu.

Tento krok je v súlade s iniciatívou Saudskej Arábie „Vízia 2030“. Pre Saudskú Arábiu predstavuje táto investícia dôležitý krok v rámci iniciatívy „Vízia 2030“, ktorej cieľom je diverzifikovať ekonomiku krajiny a znížiť jej závislosť od ropy, ako aj podporiť modernizáciu. Rozsah investície 2 miliárd dolárov naznačuje rozsiahle zariadenie s veľkou kapacitou. Krok spoločnosti Lenovo je súčasťou širšieho trendu medzi poprednými výrobcami počítačov, ktorí sa snažia znížiť závislosť od výroby v Číne. Pridaním Saudskej Arábie k existujúcim výrobným lokalitám, medzi ktoré patria Argentína, Brazília, Čína, Nemecko, Maďarsko, India, Japonsko, Mexiko a USA, Lenovo ďalej diverzifikuje svoju globálnu výrobnú sieť. Podobné kroky podnikajú aj ďalšie technologické spoločnosti, ktoré hľadajú nové príležitosti v Saudskej Arábii.