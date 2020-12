Spoločnosť Cruise testuje plne autonómne vozidlá v San Franciscu

Cruise, spoločnosť zaoberajúca sa technológiou autonómneho riadenia, ktorá je podporovaná spoločnosťami General Motors a Honda, teraz testuje autonómne automobily bez vodičov v San Franciscu.

Video zverejnené v stredu ukazuje okamih, kedy jeden z prototypov autonómnych automobilov spoločnosti Cruise po prvýkrát jazdil po verejnej ceste, pričom za volantom nikto nie je.

V októbri sa spoločnosť Cruise dostala medzi niekoľko spoločností, ktoré dostali povolenie od Kalifornského úradu pre motorové vozidlá na testovanie svojich prototypov na štátnych cestách bez takzvaného „bezpečnostného vodiča“ za volantom. Medzi ďalšie z týchto spoločností patria spoločnosť Waymo (podporovaná Googlom), Zoox (podporovaná Amazonom), čínska spoločnosť AutoX a Nuro (startup založený bývalými inžiniermi spoločnosti Google).

Cruise sa od ostatných spoločností odlišuje jeho výberom centra vývoja. Zatiaľ čo konkurenčné spoločnosti vyvíjajú svoje autonómne automobilové systémy v relatívne pokojnom prostredí so širokými ulicami, spoločnosť Cruise si vybrala oveľa ťažšie a rušnejšie prostredie, ktorým je San Francisco. Podľa spoločnosti sa jej prototypy každý týždeň stretávajú s asi 3200 vtlačeniami sa do kolóny idúcich vozidiel zo strany iných vodičov a 3000 dvojito zaparkovanými autami (autá zaparkované na ceste vedľa áut pozdĺžne zaparkovaných na parkovisku pri okraji vozovky), stovkami cyklistov a s 8500 zabočeniami vľavo na križovatkách bez semaforov so smerovými šípkami (tie sú pre autonómne vozidlá jednou z najťažších situácií).

Príchod do tohto bodu spoločnosti trval päť rokov a viac ako dva milióny kilometrov testovania v reálnom svete. Kvôli bezpečnosti je však stále na sedadle spolujazdca pre účely monitorovania operátor. Táto osoba má prístup k vypínaču, ktorým môže vozidlo v prípade núdze zastaviť. Je tiež možné, že spoločnosť Cruise dokáže diaľkovo ovládať svoje vozidlá, avšak spoločnosť túto informáciu nepotvrdila.

Prototypy spoločnosti Cruise sa zaradzujú medzi autonómne vozidlá štvrtej úrovne. Autá teda môžu autonómne jazdiť iba v určitých oblastiach. Najvyššou úrovňou autonómnych vozidiel je piata úroveň, pri ktorej už vozidlo môže autonómne jazdiť kdekoľvek a tieto vozidlá už nebudú obsahovať volant či pedále - táto úroveň je však pravdepodobne vzdialená ešte niekoľko rokov.

V januári spoločnosť Cruise predstavila svoje autonómne vozidlo Cruise Origin bez riadiacich prvkov prístupných ľuďom, ktorí v ňom sedia. Podľa spoločnosti toto vozidlo vstúpi do obmedzenej služby v roku 2021, pravdepodobne v San Franciscu. Spoločnosť Cruise v novembri tiež uviedla, že sa pokúsi o vytvorenie automatickej doručovateľskej služby so spoločnosťou Walmart už na začiatku roku 2021 v Scottsdale v Arizone.

Lídrom v tejto oblasti naďalej zostáva spoločnosť Waymo, ktorá už viac ako rok ponúka autonómnu taxislužbu pokrývajúcu časti Phoenixu v Arizone. Služba bola pôvodne obmedzená, avšak v posledných mesiacoch už bola sprístupnená verejnosti.

Zdroje: The Verge, Cruise