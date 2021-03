Spoločnosť Boston Dynamics predstavila nového robota Stretch

Spoločnosť Boston Dynamics vyrába nielen roboty, ktoré skáču a tancujú, ale aj roboty, ktoré vykonávajú bežné pracovné úlohy. Teraz predstavila nového robota, ktorého účelom je premiestňovanie krabíc v skladoch.

Tento robot sa volá Stretch a na prvý pohľad nie je taký zaujímavý ako ostatné roboty spoločnosti. Je však o to praktickejší. Postavený je na štvorcovom pohyblivom podstavci, ktorý obsahuje súpravu kolies, stožiar (robot ním vníma prostredie), kamery, niekoľké ďalšie senzory a obrovské robotické rameno so siedmimi stupňami voľnosti (degrees-of-freedom). Ramena má na konci sadu prísaviek, ktorými dokáže uchopiť a presunúť boxy s hmotnosťou až 23 kilogramov.

Oproti ostatným robotom vo svojej kategórií sa Stretch líši svojou možnosťou pohybu. Väčšina podobných robotov nie je pohyblivá, a tak slúžia len ako stacionárne stroje. Robota Stretch je však možné kedykoľvek presunúť podľa potreby na iné miesto, pričom na batérie dokáže pracovať nepretržite osem hodín. Tiež sa dokáže automatický prepnúť na pripojené napájanie.

Nákup spoločnosti Kinema Systems vyrábajúcej softvér pre strojové videnie pre roboty v skladoch, ktorý sa uskutočnil v roku 2019, bol kľúčom k vývoju robota Stretch. Tiež k jeho výrobe dopomohli skúsenosti s robotom Handle. V súčasnosti dokáže robot Stretch pracovať iba s krabicami s plochými povrchmi (to by teoreticky mohlo v určitých skladoch robiť problém). Dokáže však preložiť až 800 krabíc za hodinu, čo je porovnateľné s výkonom ľudského zamestnanca. Robota môže podľa spoločnosti ovládať ktokoľvek iba s pár hodinovým tréningom. Na trh by sa mal dostať v roku 2022.

Prečítajte si tiež: Boston Dynamics vylepšil svojho robota Spot

Zdroje: Boston Dynamics, Boston Dynamics, The Verge