Spoločnosť Blue Origin spustila aukciu na miesto vo svojom prvom kozmickom lete s posádkou

Spoločnosť Blue Origin otvorila prvé kolo aukcie na prvé miesto vo svojom suborbitálnom opakovane použiteľnom vesmírnom VTVL (vertikálny vzlet, vertikálne pristátie) vozidle New Shepard, ktoré má zo zemského povrchu odletieť 20. júla tohto roku.

Aj keď od roku 2015 boli už 15-krát odpálené štyri rakety New Shepard, žiadna z týchto misií zatiaľ neniesla astronauta. Namiesto toho sa spoločnosť Blue Origin sústredila na letové testovanie a prenášanie nákladu agentúry NASA priamo do vesmíru do výšky viac ako 100 km.

Po absolvovaní skúšobného letu bez posádky astronautov 14. apríla z kozmodrómu v západnom Texase spoločnosť Blue Origin začína prijímať ponuky na prvé sedadlo pre cestujúceho na palube tohto vesmírneho vozidla. Od 5. mája do 19. mája prebieha utajená aukcia, čo znamená, že nie je možné si pozrieť, akú čiastku ponúkli ostatní ľudia. 19. mája však budú tieto ponuky zverejnené a začne sa nové kolo, v ktorom budú musieť ponuky presahovať najvyššiu zverejnenú ponuku. Úplný koniec aukcie nastane 12. júna po ukončení posledného kola aukcie, ktorým bude online aukcia.

Blue Origin hovorí, že výťažok z aukcie bude venovaný klubu Club for the Future spoločnosti Blue Origin, ktorý má za úlohu inšpirovať mladých ľudí pri vstupe do oblasti STEM s osobitným dôrazom na vesmír.

Toto oznámenie bolo načasované (5. máj) na deň 60. výročia misie Mercury Redstone 3, ktorá v roku 1961 vyslala do vesmíru amerického astronauta Alana Sheparda, pričom prvý let je plánovaný na deň výročia pristátia misie Apollo 11 na Mesiaci v roku 1969 (20. júla).

Aukcia prebieha na webe aukcie spoločnosti Blue Origin, avšak získanie miesta pravdepodobne nebude vôbec lacné.

Zdroje: Blue Origin