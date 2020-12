Spoločnosť Apple odmietla kúpiť Teslu za zlomok jej trhovej hodnoty

Elon Musk uviedol, že počas „najtemnejších dní“ spoločnosti Tesla sa ju pokúsil predať spoločnosti Apple za desatinu jej dnešnej trhovej hodnoty. Tá však ponuku odmietla.

Muskov tweet, ktorý bol reakciou na správy, že Apple pokračuje v plánoch uvedenia elektrického autonómneho automobilu do roku 2024, tvrdí, že šéfovi spoločnosti Apple Timovi Cookovi ponúkol možnosť kúpiť Teslu iba za 10% jej trhovej hodnoty. Cook však odmietol o ponuke čo i len diskutovať.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.