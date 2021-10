Spoločnosť Apple konečne umožňuje nahlásiť podvody v obchode App Store

Spoločnosť Apple pravidelne tvrdí, že zásady obchodu App Store pomáhajú chrániť zákazníkov pred podvodmi. V skutočnosti je však tento obchod plný podvodných aplikácií, ktoré sa pokúšajú ukradnúť peniaze používateľov a vyžiadať si dobré recenzie. Keďže spoločnosť Apple už viac nemôže tento problém ignorovať, poskytuje používateľom ľahký spôsob nahlasovania takýchto podvodných aplikácií.

Dlhoroční používatelia zariadení iPhone si určite pamätajú staré tlačidlo „Nahlásiť problém“, ktoré spoločnosť Apple pred asi desiatimi rokmi zobrazovala v aplikácii App Store. Toto tlačidlo je teraz konečne späť, aj keď je teraz vložené vedľa skratiek zásad ochrany osobných údajov aplikácie a licenčnej zmluvy pod popisom aplikácie.

Tapping it takes you here. Notice the “Report scam or fraud” option: pic.twitter.com/oD0zDzfnIk