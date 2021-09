Spojené Kráľovstvo neakceptuje umelú inteligenciu, ako vynálezcu

Spojené Kráľovstvo sa pridalo k ďalším krajinám neakceptujúcich umelú inteligenciu, ako vynálezcu patentu.

Spojené Kráľovstvo sa pridalo k ďalším krajinám, ktoré neakceptujú umelú inteligenciu, ako vynálezcu patentu, nakoľko podľa odvolávacieho súdu, nemožno túto entitu považovať za osobu. Súd tak rozhodol proti odvolaniu sa doktora Stephena Thalera, ktorý sa súdil pre duševné vlastníctvo, keďže na patentovom úrade uviedol za vynálezcu umelú inteligenciu DABUS. Presnejšie, išlo o dve patentové prihlášky podané ešte v roku 2018. Podľa Thalera má umelá inteligencia nárok byť uznaná ako vynálezca, keďže stroj stojaci za vynálezom bol kreatívny.

Podľa Úradu pre duševné vlastníctvo, musí Thaler uviesť v žiadosti o uznanie patentu skutočnú osobu. Keďže to doktor neurobil, patentový úrad odstúpil z procesu uznania patentu. Thaler následne postúpil spor na britský Najvyšší súd, ktorý tiež rozhodol proti žalujúcej strane, a to aj v odvolávacom konaní. Sudkyňa Elisabeth Laingová uviedla v rozsudku, že len človek môže mať práva a stroj nie, pričom patent môže byť uznaný len osobe, ktorá má na to zákonné práva.

Toto ale nie je Thalerov prvý súd, pretože podobné súdy sa konali už v niekoľkých krajinách sveta. V Austrálii sa napríklad doktorovi podarilo vyhrať súdny proces a umelá inteligencia môže byť v krajine uznaná ako vynálezca. Pre zmenu, v Spojených štátoch amerických, Thaler prehral súdny proces, o čom sme tiež už písali.

