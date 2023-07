Spojené kráľovstvo chce hostiť prvý summit týkajúci sa hrozieb umelej inteligencie

Na summite sa majú dohodnúť krajiny a spoločnosti ohľadom postupu vývoja umelej inteligencie.

Spojené kráľovstvo chce už túto jeseň hostiť prvý globálny summit, týkajúci sa možných hrozieb spojených s vývojom a používaním umelej inteligencie. Na tomto podujatí by sa mali zúčastniť zástupcovia krajín, ako aj spoločností, ktoré majú dočinenia s AI. V rámci summitu by mali byť preberané bezpečnostné opatrenia a monitorovanie rizík, ktoré môže umelá inteligencia predstavovať. Podľa britského premiéra - Rishiho Sunaka má AI veľký potenciál pomôcť ľudstvu, lenže treba dohliadať na jej vývoj, aby sa proti nám časom neobrátila. Kontrolovať umelú inteligenciu nedokáže jediná krajina, preto by malo byť vyvinuté globálne úsilie.

Riziká, aké predstavuje umelá inteligencia môžu byť rôzne. Aktuálne sa predstavitelia krajín a bezpečnostní experti obávajú zneužitia AI na tvorbu dezinformácií. AI tieto falošné informácie nemusí tvoriť "vedome". Spoločnosť openAI pracuje na algoritmoch - LLM, ktoré majú pomôcť AI overovať logiku v každej fáze. To by malo zabrániť tvorbe "halucinácií", vedúcich k písaniu nezmyslov. Problém týkajúci sa umelej inteligencie je oveľa komplexnejší, keďže k nej má prístup aj verejnosť. To napríklad môžu využiť hackeri pri tvorbe škodlivých kódov. AI začína zasahovať aj do rušenia pracovných miest, kedy sa niektoré spoločnosti rozhodli nahradiť niektoré pozície umelou inteligenciou.

Zdroj: Neowin,