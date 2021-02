SpaceX vyšle 20. apríla ďalšiu posádku na ISS

Dvaja americkí, jeden francúzsky a jeden japonský astronaut vyštartujú z Kennedyho vesmírneho strediska v apríli pri príležitosti tretieho kozmického letu s ľudskou posádkou kapsulou Crew Dragon spoločnosti SpaceX.

Posádku NASA, Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Japonskej vesmírnej agentúry (JAXA) má vyniesť raketa Falcon 9 zo štartovacieho komplexu LC-39 Kennedyho vesmírneho strediska najskôr 20. apríla. Ich cieľom je Medzinárodná vesmírna stanica.

Misie známej ako Crew-2 sa zúčastnia astronauti Shane Kimbrough (NASA), Megan McArthur (NASA|, Thomas Pesquet (ESA) a Akihiko Hoshide (JAXA). Ak misia naozaj odštartuje na konci apríla, astronauti misie Crew-1, Michael Hopkins (NASA), Victor Glover (NASA), Soichi Noguchi (JAXA) a Shannon Walker (NASA), ukončia svoj polročný pobyt na ISS. NASA uviedla, že sa zameriava na návrat posádky misie Crew-1 na Zem niekedy na konci apríla alebo začiatku mája tohto roku. Posádka Crew-2 by mala na ISS zostať až do jesene.

Príchod štyroch astronautov opäť sťaží možnosti spánku na ISS, pretože Medzinárodná vesmírna stanica je vybavená iba šiestimi spálňami. Keď dorazila posádka misie Crew-1, nebol na stanici dostatok spální pre všetkých (na stanici bolo v tom čase už 7 astronautov) a Michael Hopkins musel prespať v kapsule Dragon.

SpaceX a NASA sa tiež pripravujú na štart misie Crew-3 niekedy v septembri tohto roku. Posádku by mali tvoriť astronauti Raja Chari (NASA), Thomas Marshburn (NASA) a Matthias Maurer (ESA). Štvrtý a zároveň posledný člen posádky zatiaľ známy nie je.

Okrem toho je na jar naplánovaný ďalší štart Sojuzu od Ruskej vesmírnej agentúry (Roskosmos) s tromi astronautmi smerujúcimi na ISS, čo znamená, že v určitom okamihu by na stanici mohlo byť súčasne až 11 astronautov, čo by problém so spálňami prehĺbilo ešte viac.

Zdroje: NASA Blogs