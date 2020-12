SpaceX vyslala na ISS druhú raketu Dragon s vianočným nákladom

Spoločnosť SpaceX včera, 6. decembra 2020, vypustila do kozmu svoju druhú zásobovaciu kapsulu SpaceX Dragon, ktorá dnes, 7. decembra, spojila s Medzinárodnou vesmírnou stanicou. Je to zároveň prvýkrát, čo sú na stanici ISS dve SpaceX kapsuly. Kapsula viezla vedecké experimenty a tiež vianočné občerstvenie pre astronautov.

Misia bola pôvodne plánovaná na iný termín, avšak kvôli poveternostným podmienkam bola úspešne zahájená z Kennedyho vesmírneho strediska NASA na Floride až v nedeľu. Je to druhá kapsula Dragon, ktorá smerovala na ISS, po predchádzajúcej z 15. novembra, ktorá priviezla na kozmickú stanicu štyroch astronautov.

Spoločnosť vypustila do kozmu svoju modernizovanú kapsulu Dragon odlišnú od tých používaných v minulosti a nesie 6400 libier vedeckých výskumov, novú prechodovú komoru a ďalší náklad. Podľa NASA kozmická loď vykonala prvé autonómne dokovanie pre SpaceX a bolo vysielané v televízii NASA.

Pre vianočnú atmosféru kapsula Dragon niesla pečenú morku, dresing z kukuričného chleba, brusnicovú omáčku, maslové sušienky, tuby s cukrovou polevou a mnohé ďalšie.

The @SpaceX #Dragon resupply ship is packed with tons of gear and is also delivering Christmas goodies to the Exp 64 crew. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/Zpl1me6cA2 — Intl. Space Station (@Space_Station) December 7, 2020

Spoločnosť SpaceX sa podieľa na doplňovaní zásob Medzinárodnej vesmírnej stanice od roku 2012. Táto cesta predstavuje prvýkrát, čo sa novo inovovaná kapsula použila na prepravu nákladu na stanicu.

😋👨🏽‍🍳Fun fact: Arriving with the Dragon is food for the holidays including cherry blueberry cobbler, roasted turkey, French vanilla cappuccino & more: https://t.co/6EGEMjCBx1 pic.twitter.com/CTJyBfFXVC — NASA (@NASA) December 7, 2020

Ako uviedol portál Verge, kapsula Dragon 2 je výrazne vylepšená oproti svojmu predchodcovi so schopnosťou niesť o 50 percent viac vedeckého nákladu a schopnosťou automatického dokovania s vesmírnou stanicou bez potreby ľudskej interakcie, ako sme mohli vidieť v predchádzajúcich verziách kapsuly.

Okrem prepravy základného materiálu pre stanicu a posádku obsahoval náklad údajne aj niekoľko experimentov, vrátane bioasteroidu Európskej vesmírnej agentúry, ktorý zahŕňa vzorky meteoritov a mikróby, ktoré budú použité lepšie pochopenie fyzikálnych procesov, ktoré ovládajú zmesi, ako napríklad gravitácia a konvekcia. Medzi ďalšie experimenty patrí výskum lieku na COVID-19, ktorý sa prvýkrát uskutoční vo vesmíre, experiment, ktorý skúma zmeny v ľudských srdciach pomocou tkanivových čipov a sleduje, ako mikrogravitácia mení tvar srdca. Náklad tiež zahŕňal 40 myší na štúdium kostí a očí.

🐉 This is the 1st automated docking for a SpaceX cargo resupply mission & the 1st time two Dragon spacecraft are on station simultaneously: pic.twitter.com/Qj6n9KLnxO — NASA (@NASA) December 7, 2020

Spoločnosť SpaceX vyslala na ISS štvorčlennú posádku 15. novembra. Teraz je to prvýkrát, čo sa na Medzinárodnej vesmírnej stanici nachádzajú dve Dragon kapsuly.

