SpaceX vyniesol do vesmíru ďalších 60 starlink satelitov

SpaceX nespí na vavrínoch, po zatiaľ úspešnej misii Demo-2, ktorá vyniesla dvoch astronautov na ISS. Dnes o 03:45 SpaceX úspešne vyniesol ďalších 60 starlink satelitov do vesmíru. Ide tak o druhý štart behom 5 dní.

Pod dnešnú úspešnú misiu sa podpísalo takisto pristátie boosteru na lodi. Tento booster bol pred dnešným letom použitý už 4 krát (2 krát vyniesol Starlink satelity, 1 krát Iridium Next satelity a 1 krát Kanadské komunikačné satelity). SpaceX tak už má dva boostre, ktoré boli použité 5 krát.

Zaujímavosťou je, že booster tentokrát nepristával na primárnej lodi - 'Of course I still love you', ktorá práve vezie Demo-2 booster späť na pevninu. SpaceX museli tak použiť loď s názvom 'Just read the Instruction'. Prvýkrát tak boli obe dve lode v akcii.

Celkový počet Starlinkov, ktoré obiehajú okolo Zeme sa vyšplhal na 482 z celkového plánovaného počtu 12,000 satelitov.

Zdroj: space.com

Obrázky: SpaceX