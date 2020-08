SpaceX spravilo ďalší obrovský krok...Starship SN5 konečne letel

SpaceX sa nesie na vlne úspechu - po bezchybnom štarte a pristaní Crew Dragon Demo-2, zaznamenala táto spoločnosť ďalší významný krok. Prototyp Starship SN5 včera po prvý krát vyletel do výšky 150 metrov a bezproblémovo pristál o kus ďalej. Ide o piaty prototyp, ktorý vôbec prežil testovanie a prvý, ktorý dokázal vzlietnuť.

To, či sa to SpaceX vôbec na piaty krát podarí nebolo jasné ani včera. Už druhý deň po sebe pracovníci spoločnosti bojovali s technickými problémami, no nakoniec ich boli schopní vyriešiť a SN5 spravil prvý 150 metrový hop.

SpaceX je zase o krok bližšie k letu na Mesiac, či Mars.

Dobrá práca a držíme palce:)

Zdroj: The Verge

Video: SpaceX