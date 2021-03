SpaceX pridá na Crew Dragon sklenenú kupolu pre 360° výhľad na vesmír

Spoločnosť SpaceX ukázala najnovší obrázok svojej kapsuly Crew Dragon, tentoraz so sklenenou kupolou na jej vrchole, ktorá umožní cestujúcim získať nevídaný výhľad na vesmír.

„Pravdepodobne najviac ,vo vesmíre‘ by ste mohli cítiť, keby ste boli v sklenenej kupole,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk na Twitteri. Zatiaľ nie je jasné, ktoré typy kapsúl Crew Dragon by mohli mať takúto kupolu, avšak vzhľadom na jej určenie bude kupola pravdepodobne nasadená na kapsuly zamerané na súkromné lety cestujúcich do vesmíru (napríklad na kapsulu Crew Dragon Resilience pri misii Inspiration4).

Probably most “in space” you could possibly feel by being in a glass dome https://t.co/SOAIzxVGgX — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021

Sklenená kupola pripomína kupolu, ktorú nainštalovala Európska vesmírna agentúra na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v roku 2010. Ako je vidieť na obrázku, sklenená kupola by mohla byť uzavretá kužeľovým nosom kapsuly počas letu a vo vesmíre by sa nos odklopil a cestujúci by si mohli užívať výhľad.

Stále však nie je úplne jasné, či súčasné technologické obmedzenia skutočne umožňujú existenciu tak veľkej sklenenej kupoly v prostredí, akým je vesmír. Sklo musí odolávať extrémnym podmienkam od veľmi rozdielnych teplôt až po obrovské tlakové rozdiely. Napríklad kupola na ISS používa špeciálne nepriestrelné sklo. Vytvorenie takej mohutnej kupoly, ktorá vydrží nepriaznivé podmienky vesmíru, bude teda pre spoločnosť SpaceX pravdepodobne predstavovať obrovskú technickú výzvu. Avšak ak sa to predsa podarí, výhľady by mohli stáť za to.

