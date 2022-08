SpaceX bude vynášať na orbitu špionážne satelity USA

Muskova spoločnosť dostala certifikáciu od vládnej agentúry Space Force.

Spoločnosť Elona Muska - SpaceX, mala ešte v júni tohto roka dostať vládnu certifikáciu. Vďaka nej bude môcť vynášať na orbitu špionážne satelity Spojených štátov amerických. Vynášanie satelitov na orbitu planétu bude mať na starosti znovu použiteľná raketa Falcon Heavy. Vďaka tomuto získa vesmírna spoločnosť SpaceX viac vládnych zákaziek. Tento krok vládnej agentúry Space Force je len vyústením už predchádzajúcej spolupráce, nakoľko spoločnosť už predtým vynášala na orbitu GPS satelity. To znamenalo pre vládu USA úsporu takmer 64 miliónov dolárov (približne 62 356 800 eur) a to pre použitie rakety Falcon 9.

Nanešťastie niektoré špionážne satelity sú ťažšie, než dokáže raketa Falcon 9 uniesť, takže kvôli tomu by mala vynášať náklad práve raketa Falcon Heavy. Prvá zákazka by mala prebehnúť medzi mesiacmi október až december 2022. Zákazka by mala byť pre agentúru NRO (National Reconnaissance Office). Spoločnosť SpaceX tým, že dostala túto certifikáciu, sťažila situáciu konkurenčným spoločnostiam na americkom trhu. Presnejšie to predstavuje problém hlavne pre firmu United Launch Alliance, ktorá je spoločným podnikom Lockheed Martin a Boening, nakoľko spoločnosť doteraz nedostala vládnu certifikáciu pre svoju raketu Vulcan, ktorá využíva motory Blue Origin.

Zdroj: Engadget,