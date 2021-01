SpaceX bude štartovať z ropných plošín

Podľa posledných správ, odkúpil SpaceX dve ropné plošiny od spoločnosti Valaris. Každá ropná plošina stále spoločnosť 3,5 milióna dolárov a obe plošiny budú prerobené na štartovacie plochy pre Starship.

Ako napísal Elon Musk na Twitter: SpaceX stavia plávajúce, vesmírne prístavy superťažkej triedy pre lety na Mars, Mesiac a hypersonické cestovanie po Zemi.

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw