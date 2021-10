South Park nás ešte tento rok poteší dvoma filmami

Populárny seriál prechodom pod novú spoločnosť, vyrobí 14 filmov za 7 rokov.

Populárny animovaný seriál South Park sa vysiela od roku 1997 a dva roky na to bol vydaný jediný celovečerný filmový muzikál - Bigger, Longer, and Uncut. Ten bol taktiež patriaci do univerza seriálu, no odvtedy tvorcovia nenatočili žiadny film z prostredia South Park-u, teda ak nepočítame napríklad špeciálne epizódy - Pandemic special a Vaccination special. To sa má ale zmeniť prechodom pod filmovú spoločnosť Paramount, kde sa vrámci streamovacej služby Paramount+ budú vysielať nové epizódy.

Tvorcovia seriálu podpísali dohodu v hodnote 900 miliónov dolárov s filmovým štúdiom Paramount, podľa ktorej budú nové epizódy a filmy vychádzať na ich filmovej platforme až do roku 2027. Teda nás čaká až 14 filmov. Prvý film zo štrnástich má už aj názov: South Park: Post Covid a podľa jedného z dvojice autorov seriálu sa bude známa štvorica večných štvrtákov snažiť vrátiť do normálu po konci epidémie. Na rozdiel od celovečerného filmu, pôjde o filmy, ktoré bude s približnou dĺžkou jednej hodiny a budú vysielané v rámci streamovacej služby.

Zdroj: Gizmodo, Deadline,