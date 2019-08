SONY vypredáva PlayStation 4 500GB

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment (SIE) dnes oznámila, že hráčom ponúkne od 26. augusta do 9. septembra konzolu PlayStation® 4 500GB za akčnú cenu 219 € u všetkých obchodníkov.

Konzola PlayStation PS4 500GB je vstupným modelom pre začínajúcich hráčov. Hrajte tie najlepšie hry a exkluzivity pre systém PS4, zažite dobrodružstvo online vďaka službe PS Plus a streamujte alebo preberajte televízne seriály a filmy zo služby Netflix, obchodu PlayStation Store alebo z iných platforiem s vašou obľúbenou zábavou.

Nielen začínajúce hráči určite ocenia aj ponuku PlayStation Hits, ktorá im umožní za skvelú cenu vyskúšať to najlepšie, čo je na PlayStation® 4 k dispozici. Do kolekcie PlayStation Hits nedávno pribudli nové tituly ako je Nioh, God of War 3: Remastered alebo Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Pre viac informácií navštívte stránku www.playstation.sk.

Zdroj: SONY TS