Sony už predalo viac ako 10 miliónov kusov PlayStation 5

Napriek nedostatku nových herných konzol PlayStation 5 ich už Sony predalo viac ako 10 miliónov za 8 mesiacov od predstavenia.

PS5 bola uvedená 12. novembra 2020, tesne po predstavení konkurenčných Xbox Series S a Xbox Series X od Microsoftu. PS5 sa aktuálne pre Sony stalo ich najrýchlejšie predávanou konzolou vôbec. Predošlá PlayStation 4 dosiahla takéto predajné čísla až o mesiac neskôr. Ak by do hry ešte nevstúpili obmedzenia v distribúcii kvôli koronavírusu, zatváranie samotných predajní a prevádzok, pravdepodobne by boli dosiahnuté tieto čísla ešte v skoršom období.

Ak ste však mali od uvedenia záujem konzolu si zakúpiť, stálo vás to pravdepodobne značnú dávku trpezlivosti, šťastia, prípadne ste akceptovali vyššiu cenu pri kusoch predávaných na inzertných portáloch. Dostupnosť konzoly zostáva problematická aj v tomto období.

Zdroj: TechSpot