SONY PS+ je opäť lacnejšie

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) oznamuje o spustení globálnej akcii a zníženého ročného členstva PlayStation®Plus o 25%. Ponuka je dostupná pre všetkých. Ponuka v rámci PlayStation®Store je určený pre nových členov alebo aj starých hráčov, ktorým sa už členstvo vypršalo.

Ponuka bude dostupná na PlayStation ™ Obchod v sieti obchodníkov od piatok 15. marca do utorka 26. marca. Používatelia PlayStation Plus majú k dispozícii všetky výhody, ako napríklad možnosť využitia online multiplayer hranie, dve PS4 hry zdarma každý mesiac. Tento mesiac je to: The Witness a predovšetkým legendárny Call of Duty 4: Modern Warfare v remaster verzii. Predplatné služby PS Plus ďalej ponúka exkluzívne zľavy na hry, 100GB úložisko v cloude pre ukladanie pozícií v hre a ďalšie bonusové hry zdarma.

