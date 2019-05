Sony prvýkrát ukázala výkon PlayStation 5

Sony v novom videu porovnáva výkon chystanej konzoly PlayStation 5 voči PlayStation 4 PRO.

Sony pred mesiacom uviedlo, že chce aby sa hry načítali ďaleko rýchlejšie a hrali plynulejšie. Určite ste si všimli, že načítanie väčšiny titulov na súčasných konzolách trvá dlho. Zlepšenie nastáva ak si hru uložíte na SSD. Načítanie na novej konzole má byť ďaleko rýchlejšie (údajne až 10-násobne) a väčšinu hier by ste mali hrať prakticky okamžite. Okrem toho sa predpokladá podpora 8K rozlíšenia, pridanie BluRay mechaniky či podpora Ray Tracingu v reálnom čase.

