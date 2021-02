Sony predstavilo svoju najmenšiu a najdostupnejšiu full-frame kinokameru FX3

Spoločnosť Sony predstavila novú kompaktnú kameru rady Cinema Line s 10.2MPx full-frame senzorom a viac ako 15EV dynamického rozsahu, ktorá sníma 10-bitové 4:2:2 video až do rozlíšenia 4K so 120 snímkami za sekundu. A to všetko bez prehrievania.

Kamera Sony FX3 s hmotnosťou iba 715 gramov (vrátane batérie a pamäťových kariet) určitým spôsobom spája Cinema kamery spoločnosti Sony s jej radou fotoaparátov Alpha, nakoľko je veľmi podobná kamere Sony a7S III. Dokáže snímať video v maximálnom rozlíšení 4K s až 120 snímkami za sekundu (avšak s 10% cropom). Telo kamery FX3 je ale na rozdiel od a7S III aktívne chladené pomocou zabudovaného ventilátora, čo by malo zabrániť prehrievaniu kamery. Spoločnosť Sony tvrdí, že FX3 dokáže snímať 4K video so 60 snímkami za sekundu bez prerušenia zapríčineného prehrievaním zariadenia.

Podľa spoločnosti Sony sa FX3 „môže pochváliť prvotriednym výkonom zaostrovania, optickou stabilizáciou obrazu, dizajnom zameraným na snímanie záberov z ruky a pokročilým odvádzaním tepla pre predĺženie doby záznamu“. Spoločnosť Sony do kamery tiež zahrnula aj svoj profil S-Cinetone, ktorý v nedávno vydanom modeli a7S III chýba (avšak predpokladá sa, že aj do a7S III čoskoro príde aktualizáciou firmvéru). Na prvý pohľad nie je vidieť veľa rozdielov modelu FX3 od A7S III okrem chýbajúceho EVF hľadáčika na FX3 a jeho piatich otvorov so závitmi (1/4-20 UNC) pre pripojenie príslušenstva alebo pripevnenie fotoaparátu. Obidva modely majú vyklápací LCD displej a dva sloty na pamäťové karty CFexpress typu A alebo SD. Kamera FX3 navyše prichádza s rukoväťou, ktorá okrem úchytu poskytuje aj dvojicu XLR/TRS vstupov a 3.5mm konektor pre slúchadlá.

Model FX3 ponúka na výber záznamové formáty XAVC S/H.264 alebo MPEG-H HEVC/H.265, sníma 10-bitové 4:2:2 video a cez HDMI výstup posiela 16-bitové RAW video. Viaceré technické parametre je možné nájsť v tlačovej správe spoločnosti Sony. Predobjednávky sú dostupné od 24. februára v cene okolo 4 700€.

Na Slovensku je možné kameru zatiaľ predobjednať u predajcov AQT (4 780.00€), PRO.Laika (4 780.00€), ELVIA-PRO (4 780.00€) a FotoŠkoda (4 826.80€).

