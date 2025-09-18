Sony potichu zrevidovalo PlayStation 5! Páčiť sa ti to však nebude

Sony sa opäť postaralo o tiché prekvapenie. Na európskych e-shopoch, vrátane Amazonu, sa objavila nová verzia konzoly PlayStation 5 Digital Edition. Hoci cenovka zostala rovnaká, výrobca siahol k zmene, ktorá nepoteší väčšinu hráčov. Vnútorná pamäť bola totiž znížená z 1 TB na 825 GB. Natému upozornil portál Tom'sHardware.
PlayStation 5 je na trhu už päť rokov a prešla viacerými hardvérovými úpravami. Prvý model ponúkal 825 GB SSD, no reálne využiteľných bolo približne 650 GB. Neskôr uvedená verzia Slim priniesla vylepšenie v podobe 1 TB úložiska, čo vítali najmä hráči, ktorí už narážajú na gigabajtové „monštrá“ ako séria Call of Duty presahujúca 300 GB. Zdalo sa, že Sony konečne vyriešilo problém s malou kapacitou. Nová revízia s označením CFI-2116 však všetko vracia späť.
Firma zatiaľ mlčí, ale situácia naznačuje snahu znížiť výrobné náklady bez nutnosti oficiálne zdražovať konzolu. Už v minulosti Sony zvýšilo cenu PS5 na niektorých trhoch o 50 dolárov a tvrdilo, že dôvodom je náročné ekonomické prostredie. V tomto prípade teda zrejme volilo kompromis: ponechať pôvodnú cenu, ale ubrať na hardvéri.
Redukcia úložiska pôsobí kontroverzne aj v kontexte toho, že konkurenčný Xbox Series X stále disponuje 1 TB SSD diskom. A hoci Xbox Series S má len 512 GB, ide o cenovo výrazne lacnejšie zariadenie. V prípade PS5 to teda vyzerá skôr ako šetrenie na úkor používateľov než ako férové vyváženie ceny a výkonu.
Nový model sa zatiaľ predáva len v Európe. Zaznamenaný bol v Nemecku, Taliansku, Francúzsku aj Španielsku. Zmena sa týka len digitálnej edície, disková verzia ostáva nedotknutá. Ak si mal v pláne kúpiť si PS5 Digital Edition so štedrejším 1 TB úložiskom, oplatí sa konať rýchlo. Pôvodné verzie sa postupne vypredajú a v ponuke zostane už len táto „osekaná“ alternatíva.
