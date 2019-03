Sony počas State of Play ukázalo mnohé hry pre tento rok, nechýbal Days Gone

Sony v novej relácii State of Play uviedlo nové tituly pre virtuálnu realitu ako aj klasické 3D hry.

Medzi novinkami je napríklad Iron Man VR od Marvelu. Crash Bandicoot už bol skôr ohlásený vo forme závodov ako Crash Team Racing Nitro-Fueled. Sľubuje modernú ale zároveň retro grafiku aby sa podobal originálu čo najviac. Sony sľubuje tiež retro skiny a motokáry.

VR dostane tiež No Man’s Sky a príde aj pokračovanie vo forme Beyond. Akčná strieľačka vo forme VR príde s hrou Blood & Truth. Medzi očakávané tituly patrí aj Concrete Genie a hlavne Days Gone, čo je exkluzívny titul pre PS4 pre rok 2019. Ten si zahráme už v polovici apríla. VR dostane aj niekoľko starších hier.

Zdroj: rôzne